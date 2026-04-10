Am heutigen Freitag zieht erstmal eine schwache Kaltfront durch. Von Norden her nehmen die Wolken am Vormittag zu und am Alpenhauptkamm kann es regnen, während im Süden nur vereinzelt mit Regenschauern gerechnet werden muss. Zudem weht in vielen Tälern der Nordföhn. <BR \/><BR \/>Am Samstag wendet sich das Blatt jedoch schon wieder und die Sonne kehrt zurück. Am Vormittag gibt es noch ein paar Schleierwolken, bevor es überall freundlich und warm wird. <BR \/><BR \/>Auch am Sonntag bleibt es Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge zunächst sonnig und warm. Am Nachmittag sind Wolkenfelder und vereinzelt ein paar Regenschauer möglich. Die Temperaturen gehen etwas zurück und erreichen maximal 24 Grad. <BR \/><BR \/>Zu einem Wetterumschwung kommt es schließlich Anfang der kommenden Woche. Am Montag dominieren Wolken und Regenschauer und auch am Dienstag bleibt es unbeständig. Es wird kühler - zu erwarten sind Höchstwerte um die 19 Grad.