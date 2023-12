Sonne und Schnee: Das Wetter in Südtirol

Sonne im Süden

Auch in den nächsten Tagen sind Schneefälle vorausgesagt. „Im Norden Südtirols regnet und schneit es zeitweise, am meisten am Alpenhauptkamm. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1300 und 2000 Metern. Im Süden bleibt es meist trocken aber bewölkt. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 3 Grad Celsius und 7 Grad“, so der Landeswetterdienst über das Wetter am morgigen Montag.Am Dienstag überwiegen dann die Wolken und am Alpenhauptkamm regnet es zeitweise leicht.„Der Mittwoch verläuft trüb und im Tagesverlauf sind einige Niederschläge zu erwarten, die Schneefallgrenze liegt bei rund 1200 Metern“, heißt es vonseiten de Landeswetterdienstes.Am Donnerstag bleibt es am Alpenhauptkamm noch leicht wechselhaft, im Süden wird es zunehmend sonnig. Auch am Freitag scheint abseits des Hauptkamms häufig die Sonne.