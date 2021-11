Sonne und Wolken im Wechselspiel – und auch der Regen bleibt nicht aus

Nach einem großteils trüben und verregneten Wochenende zeigt sich die Sonne auch in den kommenden Tagen nur zeitweise am Himmel über Südtirol. Vor allem zum Wochenbeginn haben es die wärmenden Strahlen schwer, wenn es darum geht, sich einen Weg durch die dichte Wolkendecke zu bahnen.Am Dienstag wird es aktuellen Prognosen zufolge dann aber freundlicher und die Sonne kommt vermehrt zum Vorschein, auch wenn gegen Abend ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen werden können.Am Mittwoch überwiegen wieder die Wolken und auch in der zweiten Wochenhälfte geht es wechselhaft, wenn auch etwas freundlicher weiter. Die Temperatur-Höchstwerte liegen um die 13 Grad.

