Das Hoch schwächt sich am morgigen Montag zwar lauf Prognosen des Landeswetterdiensts ab und vor allem die hohen Luftschichten werden feuchter, es bleibt aber warm mit Höchstwerten bis zu 18 Grad Celsius. Schleierwolken dämpfen jedoch den Sonnenschein. <BR \/><BR \/>Auch der Dienstag bringt wieder recht sonniges Wetter mit Temperaturen von bis zu 18 Grad Celsius in der Landeshauptstadt Bozen. In höheren Lagen ist es wiederum etwas kühler. <BR \/><BR \/> Am Mittwoch nehmen die Wolken wieder zu und die Sonne scheint nur zeitweise. Der Donnerstag bringt voraussichtlich Sonne und Wolken. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>