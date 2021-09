Sonne und Wolken: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Am Montag lösen sich morgendliche Restwolken und Hochnebelfelder auf und es wird verbreitet sonnig. „Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken, sie bleiben aber meist harmlos“, schreibt der Landeswetterdienst. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 21 Grad Celsius im Wipptal bis 25 Grad Celsius im Unterland.Auch am Dienstag scheint meist die Sonne. Lediglich ein paar harmlose Wolken lassen sich am Himmel blicken. „In der Nacht auf Mittwoch wird es mit einer Störung unbeständiger und bis in den Vormittag hinein ziehen einige Regenschauer durch“, so der Landeswetterdienst. Im Tagesverlauf klingen die Niederschläge ab und es lockert auf.Am Donnerstag und Freitag geht es laut Prognosen mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken weiter.

