Sonne, Wolken, Niederschläge – und gegen Ende der Woche wird's wärmer

Schon am Montag wird es wechselhaft. Der Tag beginnt mit Sonne und Wolken, die nach und nach dichter werden. Am westlichen Alpenhauptkamm können in der Folge sogar ein paar Schneeflocken fallen.Am Dienstag kommt die Sonne wieder vermehrt zum Vorschein, bevor uns zur Wochenmitte eine Warmfront erreicht. Im Norden des Landes sind Niederschläge zu erwarten, die Schneefallgrenze steigt auf über 2000 Meter.In der zweiten Wochenhälfte kehrt die Sonne – im Wechsel mit ein paar Wolken – zurück. Es wird wärmer, die Quecksilbersäule steigt auf bis zu 11 Grad an.

