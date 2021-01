Sonne, Wolken und ein bisschen Schnee: Das bringt die kommende Woche

Der Wochenbeginn bringt erstmal noch strahlendes Winterwetter. Bei eisigen Temperaturen von bis zu minus 18 Grad im Norden des Landes und maximal 1 Grad im Süden bleibt des den ganzen Montag über sonnig, Wolken bleiben die absolute Ausnahme.Bereits am Dienstag nähert sich dann jedoch eine Front aus Norden. Im Tagesverlauf werden die Wolken vor allem in Richtung Alpenhauptkamm mehr, bevor in der Nacht auf Mittwoch die ersten leichten Schneefälle möglich sind.Zur Wochenmitte bleibt es in den nördlichen Landesteilen unbeständig, im Süden hingegen wird es freundlicher. In der zweiten Wochenhälfte ist dann wieder mit mehr Sonne zu rechnen.Spätestens ab Mittwoch steigen auch die Temperaturen an. Die Tiefstwerte liegen dann bei minus 8 bis minus 3 Grad; die Höchstwerte bewegen sich aktuellen Prognosen zufolge um den Gefrierpunkt bis zu plus 3 Grad.

deb