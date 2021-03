Sonnenschein am Palmsonntag, Frühlingswetter in der Karwoche

Endlich ist er da: Der Frühling ist am heutigen Sonntag deutlich zu spüren. Während der Tag beispielsweise im Wipptal und im Vinschgau bereits wolkenlos begann, gab es in anderen Gebieten am Morgen noch Hochnebel. Spätestens am Nachmittag gibt es dann aber zahlreiche Sonnenstunden mit ein paar Schleierwolken, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Am Samstag fielen nur vereinzelt ein paar Regentropfen. Der März war in diesem Jahr ein sehr trockener Monat und so wird er auch zu Ende gehen, schreibt Peterlin. In den kommenden Tagen ist also auch kein Niederschlag in Sicht, sondern wir können uns auf frühlingshaftes Wetter freuen.Ähnlich wie am Palmsonntag, wird das Wetter auch in der Karwoche: Hoher Luftdruck sorgt für stabiles Wetter. Dabei erwarten uns zahlreiche Sonnenstunden mit ein paar dünnen Schleierwolken. Nachmittags wird es mit Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius überdurchschnittlich mild.

