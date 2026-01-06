Nach Frühwerten zwischen minus 16 und minus 4 Grad Celsius steigen die Temperaturen am morgigen Mittwoch gerade mal auf Höchstwerte von maximal 3 Grad, wie etwa in Bozen. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dreikoenigstag-es-bleibt-kalt-und-windig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie man eisigen Temperaturen am besten Stand hält, lesen Sie im Interview mit Dr. Christian Wiedermann.<\/a><BR \/><BR \/>Dafür gibt es aber viel Sonnenschein. „Zunächst können sich noch einige Restwolken zeigen, im Tagesverlauf werden diese aber immer weniger und im ganzen Land scheint die Sonne“, so der Landeswetterdienst in seiner Prognose für morgen. <h3>\r\nAm Donnerstag etwas Schnee<\/h3>Auch der Donnerstag beginnt sonnig, im Tagesverlauf tauchen überall Wolken auf und gegen Abend schneit es an der Grenze zu Nordtirol etwas.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>