Am Montag zeigt sich der Sommer Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge von seiner schönsten Seite. Restwolken lösen sich bald auf und im Laufe des Tages entstehen nur harmlose Quellwolken, weshalb auch die Gewitterneigung gering bleibt. <BR \/><BR \/>Am Dienstag ist es vorübergehend nur mehr zeitweise sonnig. Im Laufe des Tages sind auch einige Regenschauer nicht ausgeschlossen. <BR \/><BR \/>Der Mittwoch präsentiert sich überwiegend freundlich, bevor am Donnerstag vor allem im Norden wieder dichtere Wolken aufziehen. Auch einzelne Regenschauer kann es geben. Am Freitag kehrt die Sonne wieder an den Himmel über Südtirol zurück. <BR \/><BR \/>Die Temperaturen gehen etwas zurück und erreichen die ganze Woche über Hochwerte um die 30 Grad.