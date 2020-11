Sonnig mildes Herbstwetter mit kleinem Wermutstropfen

Geht es nach den aktuellen Wetterprognosen, so wird der November seinem Ruf als grauer und nebelverhangener Regenmonat zumindest in der ersten Woche nicht gerecht. In den kommenden Tagen erwartet uns in Südtirol nämlich eine freundliche Mischung aus Sonne und einzelnen Wolken begleitet von milden Temperaturen. Einzige Ausnahme: der Mittwoch.