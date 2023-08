Sonnig und heiß – Der Sommer feiert ein Comeback

Temperaturen bleiben hochsommerlich

Nach längerer Zeit kletterte das Thermometer am gestrigen Donnerstag wieder über 30 Grad. Heute soll es noch einmal um 2 Grad wärmer werden, so der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Und der (Hoch)Sommer bleibt dann auch, momentan kein Ende in Sicht."So geht es am morgigen Samstag überwiegend sonnig weiter. Auch am Sonntag bleibt es sommerlich mit einigen Sonnenstunden. Am Nachmittag werden die Quellwolken größer und daraus sind einzelne Gewitter möglich.Am Montag scheint verbreitet die Sonne und die Gewitterneigung geht im Vergleich zum Sonntag etwas zurück. Die Temperaturen bleiben hochsommerlich.Sonnig und heiß wird auch der Dienstag. Am Nachmittag sind wieder einzelne Gewitter möglich.