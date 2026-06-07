„Am Montag geht es überwiegend sonnig und warm weiter. In der zweiten Tageshälfte muss man wieder mit dem einen oder anderen gewittrigen Regenschauer rechnen“, berichtet der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Sommerliche Höchstwerte von 26 Grad Celsius im Wipptal bis 30 Grad im Unterland sind zu erwarten. <h3>\r\nMehr Wolken am Dienstag<\/h3>Der Dienstag bringt dann mehr Wolken. „In der zweiten Tageshälfte ziehen mit einer Kaltfront verbreitet Regenschauer und Gewitter durch“, so der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Am Mittwoch stellt sich laut Prognosen unbeständiges Wetter mit vielen Wolken und Regenschauern ein. Am meisten regnet es wahrscheinlich in den südlichen Landesteilen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-schafskaelte-ist-da-so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol gibt es wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>