Sonniger Samstag in den Startlöchern

Der Samstag warte mit klarer Luft und ausgezeichneter Fernsicht auf, berichtet der Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl von Florians Wetterseite.„Nur ganz im Norden entlang des Alpenhauptkamms und in der Ortlergruppe stauen sich dichtere Wolken. In Teilen des Pustertals hält sich noch für einige Stunden Hochnebel“, heißt es weiter.Tagsüber komme gebietsweise Föhnwind auf, mit ihm erreichen die Temperaturen im Etschtal bis zu 16 Grad, unter 10 Grad gibt es hingegen im Norden.Und auch am Sonntag sei am Vormittag (fast) im ganzen Land viel Sonnenschein zu erwarten, so der Hobby-Meteorologe.