Sonntag bringt Abkühlung – Trüber Start in die neue Woche

Trüb und wechselhaft in die neue Woche

Mix aus Sonne und Wolken

Ein Tief über Norditalien führt feuchte Luft nach Südtirol : „Es ist am heutigen Sonntag um 5 bis 7 Grad kühler als am Samstag“, schreibt Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin auf der Nachrichtenplattform „X“. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad im Wipptal und 23 Grad im Unterland.„Besonders im Raum Brixen ist es am gestrigen Samstag zu heftigeren Niederschlägen gekommen. Stellenweise hat es auch gehagelt“, so Peterlin. Am heutigen Sonntag ist es besonders in der Früh und am Vormittag stark bewölkt- Regenschauer sind recht verbreitet. Im Laufe des Tages werden die Niederschläge seltener.Auch in der kommenden Woche bleibt es wechselhaft: „Es wird zwar wieder wärmer, aber es ist mit keiner besonders großen Hitze zu rechnen. Der Juni bleibt hitzewellenfrei“, erklärt der Landeswettermeteorologe.Der Montag beginnt recht freundlich, zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Laufe des Tages nehmen die Wolken aber zu und am Nachmittag kann es zu örtlichen Niederschlägen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 28 Grad.Auch der Dienstag beginnt mit ein paar Sonnenstrahlen, in der zweiten Tageshälfte ziehen jedoch vermehrt Wolken auf. Die Höchstwerte erreichen 21 bis 27 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken gleichermaßen ab und gegen Nachmittag werden Schauer und Gewitter wahrscheinlicher. Es ist mit Höchstwerten von 21 bis 29 Grad zu rechnen.