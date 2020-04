Sonntagsausflug mit STOL: Die Schnalser Bergwelt

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern ist derzeit daheimbleiben angesagt. Mit STOL kommt ihr dennoch in den Genuss besonderer landschaftlicher Aufnahmen in Form von spektakulären 360-Grad-Bildern. Diesmal gibt es einen Einblick in die Schnalser Bergwelt.