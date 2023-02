Soppera: „Wer fährt schon wegen 2 Cent irgendwo anders hin, um zu tanken?“

Walter Soppera glaubt nicht, dass das Dekret am Treibstoffpreis in Südtirol etwas ändern wird.

„ In Südtirol gibt es keine Preisspekulationen. ” — Walter Soppera

„ Die Leute lassen sich zu viel von der zweiten Zahl nach dem Komma beeinflussen. ” — Walter Soppera

Walter Soppera: Nein. Keine Tankstelle hat das. Wir haben noch gar nicht die Preistafeln bekommen, um den Preis auszuhängen. Ich bezweifle auch, dass das kommen wird. Die Wettbewerbsbehörde (Antitrust) hat uns recht gegeben. Morgen gibt es eine Sitzung, bei der die weiteren Schritte entschieden werden. Wir müssen deshalb abwarten.Soppera: Es ist eine Art Kompromiss, aber noch ist alles offen. Man wird morgen sehen, ob dieses Dekret überhaupt zustande kommt. Danach können wir auch sagen, ob die Tankstellenbetreiber etwas erreicht haben, oder ob wir wieder nur hintergangen worden sind.Soppera: Ich weiß nicht. Bei uns Tankstellenbetreibern in Südtirol macht das aber keinen Unterschied. In Italien gab es zwar Preisspekulationen bei einzelnen Tankstellen, aber hier in Südtirol kann ich das fast zu 100 Prozent ausschließen.Soppera: Nein, überhaupt nicht. Wer fährt schon wegen 2 Cent irgendwo anders hin, etwa nach Verona, um zu tanken? Wegen 2 Cent zahlt es sich nicht einmal aus von Bozen nach Leifers zu fahren. Die Leute lassen sich viel zu viel von der zweiten Zahl nach dem Komma beeinflussen. Das macht auf 100 Liter höchstens einen Kaffee aus.Soppera: Nein, das können wir nicht. Wir bekommen die Preise von den Gesellschaften – sie machen die Preise. Der Preis hängt dann von deren Einkaufspreis ab. Und hier sollte man kontrollieren. Die privaten Tankstellen kaufen ein gutes und ein schlechtes Produkt ein und mischen es dann. Dann drücken sie den Preis. Wir Pächter müssen uns aber an den Preis der Gesellschaften halten – das Dekret wird dabei nichts ändern.Soppera: Doch, der Streik hat schon was gebracht. Es haben sich noch nie so viele Tankstellen an einem Streik beteiligt. Dadurch haben wir viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Dekret ist nicht das einzige Problem. Wir verdienen immer weniger und die Banken verlangen immer mehr Kommission. Wir Tankstellenbetreiber hätten bei dem Streik vielleicht noch mehr zusammenhalten müssen, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.