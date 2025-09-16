Denn mit der Atmung beim Singen klappt es nach wie vor recht gut, sagt der 65-jährige im Interview mit uns. Nach dem Spatzenfest steht allerdings eine erneute Operation an.<BR \/><BR \/>Die Herzklappe, welche erst vor acht Jahren eingesetzt worden war, muss erneut ausgetauscht werden. Und das hatte sich Rier nicht erwartet – denn normalerweise halten solche Klappen länger – zehn bis 15 Jahre im Durchschnitt. Zwar hatte der Spatzenchef nach der Operation im Oktober 2017 versucht, kürzer zu treten und mehr auf sich zu schauen, „aber manches muss gemacht werden, und das Eine oder Andere ist oft etwas anstrengender“, wird Rier in der „Freizeit Revue“ zitiert. Und völlig sorgenlos sei das Leben nun mal nicht. Die „Dolomiten“ haben den 65-Jährigen auf der Alm erreicht.<BR \/><BR \/><b>Laut Medienberichten haben Sie einen leichten Schlaganfall erlitten...<\/b><BR \/><BR \/>Norbert Rier: Ja, es handelt sich um eine Vorstufe zum Schlaganfall. Bei den Untersuchungen ist zudem herausgekommen, dass ich auch meine Herzklappe wieder austauschen lassen muss, die ich vor acht Jahren bekommen habe. Zum Schlaganfall ist außerdem noch ein Leistenbruch dazugekommen, dieser muss auch noch operiert werden. Alles kommt zusammen. <BR \/><BR \/><b>Und diese Herzklappe wird dann im Oktober gleich nach dem Spatzenfest ausgetauscht?<\/b><BR \/><BR \/>Rier: Ja, ich hoffe, dass ich die Termine bis dahin alle wahrnehmen kann – indem ich mich überall zurückhalte, teilweise nehme ich Schmerzmittel. Ich versuche, das noch durchzuziehen – und dann wird man sehen. <BR \/><BR \/><b>Und bei den Konzerten nach dem Spatzenfest...<\/b><BR \/><BR \/>Rier: ..wird man sehen, ob mein Sohn Alexander mich vertreten wird. Es könnte auch sein, dass diese Termine dann abgesagt oder verschoben werden. Ich weiß es noch nicht genau. Das steht noch in den Sternen. <BR \/><BR \/><b>Wie geht es Ihnen zurzeit?<\/b><BR \/><BR \/>Rier: Es geht zurzeit recht gut. Ich muss auf mich achten und kürzer treten. Dann wird es schon gehen. <BR \/><BR \/><b>Und das Spatzenfest wollen Sie sich trotzdem noch antun? Ist das nicht ein zu großer Stress?<\/b><BR \/><BR \/>Rier: Nein. Ich muss mich halt total zurückhalten. Es stehen auch jetzt noch einige Konzerte an. Was die Atmung beim Singen betrifft, so passt es gut. Von diesem Schlaganfall ist nichts zurückgeblieben. Zum Glück ist es rechtzeitig bemerkt worden. <BR \/><BR \/><b>Wie hat sich dieser leichte Schlaganfall geäußert?<\/b><BR \/><BR \/>Rier: Ich war vorher schwindelig. In der Notaufnahme wurde dann alles durchgecheckt. <BR \/><BR \/><b>Wann haben Sie den OP-Termin an der Uniklinik Innsbruck?<\/b><BR \/><BR \/>Rier: Am 17. Oktober. Ich hoffe, dass da alles gut laufen wird. <BR \/><BR \/>Int.: Stephan Pfeifhofer