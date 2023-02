Sorge vor Infektionskrankheiten im Erdbebengebiet

US-Außenminister Blinken zu Besuch in der Türkei

Die Sorgen im türkisch-syrischen Grenzgebiet richten sich nun vor allem auf die Gesundheitsversorgung der betroffenen Bevölkerung. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnte am Montag davor, dass sich Infektionskrankheiten in der Region ausbreiten könnten.Während die unmittelbaren gesundheitlichen Bedürfnisse nach den Beben vor allem mit Traumata und der unterbrochenen Gesundheitsversorgung zusammenhingen, könnten Infektionserkrankungen in den kommenden 2 bis 4 Wochen Anlass zur Sorge geben, teilte die Behörde am Montag in Stockholm mit. Krankheiten, die durch Lebensmittel und Wasser übertragen werden, sowie Atemwegsinfektionen und durch Impfung vermeidbare Infektionen stellten in der kommenden Zeit ein Risiko dar, erklärte ECDC.US-Außenminister Antony Blinken zeigte sich am Montag in Ankara fassungslos über die Zerstörungen in der türkisch-syrischen Erdbebenregion. „Es ist schwer in Worte zu fassen“, sagte Blinken am Montag bei einer Pressekonferenz mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu über seine Eindrücke vor Ort. Unzählige Gebäude, Gemeinden und Straßen seien beschädigt oder vollständig zerstört. Blinken hatte sich am Sonntag gemeinsam mit Cavusoglu ein Bild von der Zerstörung in der schwer vom Erdbeben betroffenen Provinz Hatay gemacht.Unterdessen traf der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan am Montag zu einem erneuten Besuch in Hatay ein. Auf Bildern, die über den Twitterkanal des türkischen Kommunikationsministeriums verbreitet wurden, sah man Erdogan inmitten einer Menschenmenge. Zuvor hatte er den US-Außenminister am Flughafen in Ankara getroffen, wie das Präsidialbüro mitteilte.Am 6. Februar morgens hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6.