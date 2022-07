Sorge vor Welt-Aids-Konferenz: HIV-Kampf stockt – auch wegen Corona

Diesmal findet die Veranstaltung bis zum 2. August im kanadischen Montreal statt – zumindest teilweise wieder mit Experten und Teilnehmern an Ort und Stelle. „Im Rahmen der Corona-Pandemie ist es international zu dramatischen Reduktionen von HIV-Test- und Beratungseinrichtungen gekommen“, sagt Jürgen Rockstroh, Professor am Universitätsklinikum Bonn, der an der Welt-Aids-Konferenz teilnimmt. „Notwendige Laborkontrollen wurden gestreckt. Engpässe in der Medikamentenversorgung sind vielfach berichtet worden. Zudem haben sich viele Forscher – aber auch Public-Health-Kollegen – auf Covid konzentrieren müssen, so dass für HIV viele Ressourcen verloren gegangen sind.“Die Zahlen spiegeln das wieder: Der Kampf gegen HIV und Aids sei weltweit ins Stocken geraten, hieß es in einem vor Beginn der Konferenz veröffentlichten Bericht des UN-Programms für den Kampf gegen Aids (UNAIDS). In einigen Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen zuvor gesunken war, stieg sie nun wieder; Millionen von Leben seien bedroht.Weltweit hätten sich im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert. Damit sei die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vorjahr zwar immer noch gesunken, allerdings nur noch um 3,6 Prozent – so wenig wie seit 2016 nicht mehr. Unter anderem in Osteuropa, Teilen Asiens, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika sei die Zahl der Neuinfektionen gestiegen. Auch im Osten und Süden Afrikas sei der Fortschritt ins Stocken geraten. Einen Rückgang der Infektionen habe es beispielsweise in West- und Zentralafrika sowie in der Karibik gegeben.Wenn eine HIV-Infektion nicht behandelt wird, schwächt das Virus das Immunsystem so stark, dass lebensgefährliche Krankheiten auftreten. Man spricht dann von Aids (Erworbenes Immunschwäche-Syndrom).„Die neuen Daten bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen – dass die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie und der anderen Krisen den Kampf gegen Aids ausgebremst haben“, kommentierte Tom Hart, Chef der Entwicklungsorganisation One, per Mitteilung. „Der Fortschritt von zwei Jahrzehnten wurde in nur zwei Jahren jäh gestoppt.“