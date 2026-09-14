In diesem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass in 36 dieser Wohnungen statt der laut Brandschutz zulässigen 52 Bewohner 112 Menschen leben. Auf das Schreiben hin haben sich jüngst Gemeinde, Land, Sicherheits- und Hygienebehörden sowie die Sozialdienste damit befasst.<BR \/><BR \/>Das große Gebäude, 1959 nach Plänen des bekannten Architekten Armando Ronca für die Hotelkette Eurotel erbaut, war in Vergangenheit immer wieder Ziel gezielter Kontrollen der Sicherheitsbehörden unter anderem wegen Drogen. Zudem habe man nicht wirklich einen Überblick, wer dort wohne, hieß es schon unter Ex-Bürgermeister Dario Dal Medico. Zudem gab es immer wieder auch Hygieneprobleme.<BR \/><BR \/>In einem Schreiben an eine Reihe von Verantwortungsträgern wurde explizit auf die Probleme in diesem sozialen Hotspot hingewiesen. Demnach halten sich in diesem großen Gebäude viel mehr Menschen auf, als gemäß Brandschutz- und Hygienebestimmungen erlaubt wären. Probleme gebe es mit rund 40 Wohnungen, die restlichen 110 Wohnungen würden regulär bewohnt.<BR \/><BR \/>In Wohnungen von 25 Quadratmetern hielten sich laut Schreiben bis zu fünf Personen auf – oft mit Wanzen und anderem Ungeziefer als Mitbewohner. Da die Wohnungstüren alt seien und nicht richtig schließen, wanderten Wanzen & Co. auch in andere Wohnungen ein, die eben ordnungsgemäß bewohnt werden. Einige Wohnungen würden untervermietet, indem der Mieter nicht dort lebt, oder aber selbst reine „Matratzenplätze“ vermiete. Zudem würden keine Mitteilungen an die Behörden gemacht, wenn Privatpersonen einen Nicht-EU-Bürger beherbergen, wie dies ein Gesetzesdekret von 1998 vorschreibt. <BR \/><BR \/>Wer ist verantwortlich, wenn in einer überbelegten Wohnung etwas passiert? Verantwortlich sei der Wohnungsbesitzer, heißt es seitens der Sicherheitsbehörden. Denn wenn nicht Gefahr in Verzug sei – Drogen, Waffen usw. – dürften Sicherheitsbehörden keine Wohnung betreten.<BR \/><BR \/>„Die Situation ist uns bekannt. Wir hatten kürzlich ein Treffen mit den Sicherheitskräften dazu und haben diskutiert, wie wir am besten damit umgehen“, sagt Bürgermeisterin Katharina Zeller. Man sei sich in der Gemeinde Meran bewusst, dass das Thema Wohnen ein heißes Thema sei, das vor allem viele Menschen mit niederem Einkommen betreffe. „Es ist nicht nur im Ex-Eurotel so, dass mehr Menschen in Wohnungen schlafen als eigentlich dürften. Aber so lange wir als Gemeinde keine Alternativen haben, hieße das, dass die Leute morgen auf der Straße stünden. Viele dieser Menschen arbeiten ja auch. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Es würde die Situation nur verschlimmern, wenn wir hier hart durchgreifen würden“, sagt Zeller. Aber es würden jetzt Kontrollen seitens des Landes gemacht, um sicherzustellen, dass die Situation rund um den Brandschutz akzeptabel sei. Die Gemeinde werde die Situation im Auge behalten.