Sorgenvoller Blick auf die Gewässer

Gestern war der bislang heißeste Tag des Jahres mit Temperaturen über 35 Grad Celsius. Den Höchstwert hat man dabei in der Landeshauptstadt mit 35,4 Grad erreicht. Schuld waren subtropische Luftmassen aus dem Mittelmeerraum. Wegen der extremen Temperaturen stand gestern im Warnlagebericht die zweithöchste Stufe „Orange“. In der aufgeheizten Luft wurde viel Energie erzeugt, die sich bereits gestern am Abend, aber auch noch heute in heftigen Gewittern entlud/entlädt. In den kommenden Tagen, so die Vorhersagen, sinken die Temperaturen auf rund 30 Grad.Die Gewitter bringen Niederschläge mit sich, und sorgen zumindest für Südtirol dafür, dass noch kein Notstand herrscht. Aus landwirtschaftlicher Sicht gibt es „außer im Vinschgau momentan noch kein Problem“, sagt Bauernbundobmann Leo Tiefenthaler. Gut tue die extreme Hitze zwar auch den Pflanzen nicht, aber die stellten dann halt für ein paar Stunden das Wachstum ein. „Das holen sie dann in den kühleren Stunden schon auf“, erklärt er. Dennoch blickt er sorgenvoll in die Zukunft: „Wir werden uns besser vorbereiten müssen und mehr Wasserspeicher errichten müssen.“Aufhorchen ließ am Wochenende auch die Nachricht, dass, um die Trinkwasserversorgung in Venetien durchgehend zu sichern, Alperia auch am Wochenende verstärkt Strom in den eigenen E-Werken erzeugt hat – sprich, mehr Wasser aus den Speichern abfließen ließ. Das, so erklärt Thomas Senoner, Direktor des Landesamtes für nachhaltige Gewässernutzung, sei unüblich. „Am Wochenende wird generell weniger Strom benötigt, vor allen Dingen weniger Spitzenstrom“, so Senoner. Sorgen macht ihm dabei besonders der Umstand, „dass wir heuer bereits Ende Juni derart niedrige Wasserstände in den Fließgewässern haben, wie sie normalerweise erst Ende Juli/August auftreten“. Heuer sei die Schneeschmelze bereits abgeschlossen, weil es im Winter wenig geschneit habe, das Wasser fehle. „In Südtirol haben wir das Glück, dass wir in den vergangenen Wochen immer wieder Hitzegewitter mit Niederschlägen hatten und damit am Oberlauf der Etsch noch keine Probleme – anders am Unterlauf. Die Gewässernutzung in Südtirol ist daher weitgehend gewährleistet“, so Senoner. Der Sommer ist jedoch noch lang und verbreitete Niederschläge vorerst nicht zu erwarten. „Wenn wir unsere Speicher jetzt leeren, bekommen wir Probleme im Winter“, befürchtet er.