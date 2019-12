SOS-Bröseltüte: Solidarisch einkaufen mit wenig Aufwand

Im Supermarkt können die Verbraucher ein Produkt mit langer Haltbarkeit wie zum Beispiel Nudeln, Öl oder Kekse frei wählen, es bezahlen und anschließend in den für die Sammlung vorgesehenen Warenkorb legen.





Die „Bröseljäger“ werden diese Produkte abholen und sie im „Brösel Market“ abgeben, wo sie kostenlos an bedürftige Personen verteilt werden.Die Intitiative „SOS Bröseltüte“ erhebt nicht den Anspruch, alle Probleme auf dem Territorium zu lösen, sondern einen kleinen Beitrag zur Linderung von Not zu leisten. Zu Gunsten jener die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden.Die Initiative wird von den „Bröseljägern – Cacciatori di Briciole“ des Vereins Volontarius und von Koncoop Alto Adige - Südtirol gefördert.

stol