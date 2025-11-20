„Er kontrolliert die Arbeit der Geschäftsführung, berät in wichtigen Fragen und stellt sicher, dass die Organisation im Sinne ihrer Ziele und gesetzlichen Vorgaben handelt“, so die Organisation.<BR \/><BR \/>Nach dem Auftauchen etlicher Missbrauchsfälle nach einem Bericht in der Wochenzeitung „Falter“ kamen die Strukturen von SOS-Kinderdorf gehörig ins Wanken. Die Organisation startete danach einen umfassenden, extern begleiteten Organisationsentwicklungsprozess. <BR \/><BR \/>„Nach der Kritik am Umgang mit Informationen wurde zudem eine unabhängige Reformkommission eingesetzt. Das Wohl und die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen stehen dabei völlig außer Frage“, hieß es.