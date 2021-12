SOS Mediterranee rettet mehr als 110 Menschen aus Seenot

Die Crew der „Ocean Viking“ habe die Migranten in ihrem Schlauchboot vor Libyen in internationalen Gewässern an Bord genommen.Immer wieder versuchen Menschen, von den Küsten Nordafrikas das Mittelmeer zu überqueren, um die EU zu erreichen. Für einige endet die Überfahrt tödlich. Private Organisationen operieren in der Region, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren.Neben der „Ocean Viking“ ist derzeit auch die „Geo Barents“ von Ärzte ohne Grenzen unterwegs. Die „Sea-Eye 4“ der Regensburger Organisation Sea-Eye ist derzeit nach eigenen Angaben auf dem Weg in ihr Zielgebiet im zentralen Mittelmeer.

dpa