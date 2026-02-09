„Gerade in der Arbeit mit Menschen ist es das Um und Auf sich ständig weiterzubilden, neue Arbeitsmethoden kennenzulernen und mit anderen Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen“, sagt Landesrätin Rosmarie Pamer. Das Weiterbildungsprogramm, das gemeinsam mit mehreren Bildungspartnern organisiert wird, sei dafür eine gute Basis<BR \/><BR \/>Für das Frühjahr 2026 stehen dabei unter anderem ein Seminar für Fachkräfte in der Elternarbeit zur Begleitung in Trennungsfällen im Bildungshaus „Haus der Familie“ auf dem Programm. <BR \/><BR \/>Im Bildungshaus „Lichtenburg“ wird ein Schulungsprogramm für das Datenprogramm Senso7 für Mitarbeitende der Seniorenwohnheime angeboten, die Landesfachschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“ hingegen bietet unter anderem Weiterbildungen im Berich Demenz, Wohnbegleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Führen eines Generationenmixes.<BR \/><BR \/>Alle Details zum Weiterbildungsprogramm gibt es entweder online auf dem Landeswebportal im Bereich Soziales oder bei den jeweiligen Bildungspartnern. Dort kann man sich auch zu den einzelnen Kursen anmelden. Für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialwesen sind zudem „Bildungscredits“ vorgesehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1273071_image" \/><\/div>\r\n