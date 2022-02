Soziales: Weiterbildungsprogramm ist online

Die Dienststelle für Personalentwicklung der Landesabteilung Soziales stellt alljährlich im Frühjahr und im Herbst ein umfassendes Weiterbildungsprogramm zusammen. Dieses ist für alle Mitarbeitenden, Freiwilligen sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern zugänglich. Für die Fachkräfte werden dabei auch Veranstaltungen angeboten, für die Weiterbildungspunkte angerechnet werden. Das Bildungsprogramm entstand in diesem Jahr in enger Zusammenarbeit mit den Bildungshäusern „Haus der Familie“ und „Lichtenburg“ sowie den beiden Landesfachschulen für Sozialberufe „Hannah Arendt“ und „E. Levinas“ erstellt.Breit gefächert bleibt die Themenwahl des Programms: So finden sich Angebote aus dem Bereich der Kleinkindbetreuung und der Begleitung von Familien, über Persönlichkeitsentwicklung hin zur Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen und von Frauen, die nach Gewaltsituationen Unterstützung in einem Frauenhausdienst finden. Auch ein Kurs zur Leichten Sprache wird in italienischer Sprache angeboten.Interessierte können sich bei der Dienststelle für Personalentwicklung in der Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 in Bozen, unter [email protected] , unter der Telefonnummer 0471 418222 über Details zu den aktuellen Weiterbildungsangebote im Sozialbereich informieren. Das komplette Frühjahrs-Weiterbildungsprogramm ist zudem online auf der Landeswebseite im Bereich Soziales abrufbar.

lpa