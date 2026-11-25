Tanner (Raiffeisenverband) plädierte dafür, die Denkweise im Umgang mit Sozialgenossenschaften zu ändern. Die Gesellschaft brauche dieses besondere „Geschäftsmodell“, in dem es nicht darum gehe, Gewinn zu machen, sondern je nach Genossenschaftstyp darum, Dienstleistungen für die Gesellschaft anzubieten und Menschen in Arbeit zu bringen, die sich ansonsten auf dem Arbeitsmarkt schwertäten. „Investitionen in Sozialgenossenschaften sind Investitionen in die Gesellschaft“, sagte er. <BR \/><BR \/>Dass die Bedeutung der Sozialgenossenschaften – auch als starke Arbeitgeber – zunehme, untermauerten die Zahlen, die auf der Pressekonferenz präsentiert wurden. So ist die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent gestiegen, insbesondere im Bereich der Sozialgenossenschaften des Typs A (Genossenschaft, die soziale, soziosanitäre, erzieherische oder kulturelle Dienste anbietet). Hier legten die Mitarbeiterzahlen im vergangenen Jahr um 14,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu.<BR \/><BR \/>„Steigende Personalkosten, nicht im gleichen Ausmaß wachsende öffentliche Beiträge und fehlende Planungssicherheit stellen Sozialgenossenschaften jedoch vor große Herausforderungen. Damit sie ihren gesellschaftlichen Auftrag auch künftig erfüllen können, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen: Viele Sozialgenossenschaften arbeiten fast ausschließlich im Auftrag der öffentlichen Verwaltung, was das Thema noch sensibler macht“, erläuterte Tanner. Alex Baldo von Coopbund beleuchtete im Speziellen die Situation der Sozialgenossenschaften des Typs B (Arbeitseingliederung benachteiligter Menschen, insbesondere in den Bereichen Gebäudereinigung und Gartenarbeiten). <BR \/><BR \/>Solche Sozialgenossenschaften leisteten einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe. Zu ihren Auftraggebern gehörten zwar auch Privatpersonen, ohne Aufträge der öffentlichen Hand und gezielte Unterstützung gehe es aber nicht. Dabei sollte nicht allein die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen, sondern auch der Beitrag, den diese Sozialgenossenschaften zur Arbeitsintegration und gesellschaftlichen Teilhabe leisten.<BR \/><BR \/>Nicola Grosso (AGCI) zeichnete den Weg vor, der über das neue Modell der Ko-Projektierung möglich wäre: von der öffentlichen Ausschreibung zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Noch gebe es aber zu wenig Empathie seitens der öffentlichen Verwaltungen für dieses Modell. Das gesamte Komitee unterstrich gestern die Bedeutung von verlässlichen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Seine Botschaft: Soziale Dienstleistungen sind mehr als ein Kostenfaktor.