Spätsommerlich in den Herbst

Leichte Abkühlung ab Mittwoch

Dieser September war in Südtirol eindeutig zu warm, wie der Landeswetterdienst bestätigt. Die Temperaturen lagen um 2,5 bis 3 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Voraussichtlich bleibt es am Wochenbeginn noch überdurchschnittlich.Am Montag geht es sonnig mit ein paar Schleierwolken weiter. Nachmittags bleibt es vorerst spätsommerlich warm. Auch am Dienstag überwiegt der Sonnenschein, tagsüber zeigen sich nur wenige Wolken und auch die Höchsttemperaturen schaffen noch überdurchschnittliche 28 Grad. Mit Niederschlag ist Anfang der Woche nicht zu rechnen.Etwas Veränderung bringt der Mittwoch. In der Nacht auf Mittwoch sind vor allem in den nördlichen Landesteilen ein paar Schauer möglich. Am Mittwoch bleibt das Wetter eine Mischung aus Sonne und Wolken. Auch die Temperaturen gehen ab Mittwoch nach und nach zurück. Ein richtig herbstlicher Kälteeinbruch darf aber nicht erwartet werden. Am Donnerstag geht es unbeständig weiter.