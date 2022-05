Spagnolli: „Über 100 Bären am Nonsberg“

Luigi Spagnolli - Foto: © fm

Wie STOL am Samstag berichtet hat, hat im Montiggler Wald ein Bär in den vergangenen Tagen sein Unwesen getrieben und dabei einen Bienenstock geplündert. Der Imkerverein rief daher auf, vorsichtig zu sein.Auf Anfrage von STOL sagt Spagnolli, dass es wahrscheinlich sei, dass der Bär vom Nonsberg über den Mendelkamm nach Montiggl kam. „Am Nonsberg leben über 100 Bären“, so Spagnolli. Der eine oder andere komme immer mal wieder ins Überetsch.„Ich denke aber auch, dass der Bär wieder in die Brentagruppe zurückgekehrt“, sagt der Amtsdirektor zu STOL. Das Überetsch sei zu dicht besiedelt, sodass sich Bären hier nicht lange aufhalten würden.Was den geplünderten Bienenstock im Montiggler Wald anbelangt, so rät Spagnolli den Imkern, dass sie ihre Bienenstöcke mit einem Elektrozaun schützen sollten. „Die Elektrozäune stellt das Land kostenlos zur Verfügung.“