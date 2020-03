Spanien: 100 neue Todesopfer binnen 24 Stunden

Spanien ist das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa - nach Italien.Am Samstag hatte die Regierung in Madrid den Notstand ausgerufen und das Land fast vollständig unter Quarantäne gestellt.Die italienischen Behörden kontrollieren unterdessen streng die Einhaltung der drakonische Vorschriften zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie, die die Regierung ergriffen hat.Nachdem ganz Italien seit Donnerstag unter zweiwöchige Quarantäne mit Sperre von Geschäften und Lokalen gestellt worden ist, wurden 20.003 Personen wegen Verstößen gegen die Quarantäne-Vorschriften angezeigt.Insgesamt wurden 550.589 Personen kontrolliert, teilte das italienische Innenministerium am Sonntag mit.982 Shopinhaber wurden angezeigt, weil ihre Geschäfte trotz der Quarantäne offen waren. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, verletzt Paragraf 650 des Strafgesetzbuches, der Missachtung von Behördenverordnungen ahndet.Dabei drohen 3 Monate Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 206 Euro.In der Quarantäne dürfen Italiener nur aus beruflichen, oder dringenden Gründen auf die Straßen, oder um kurze Einkäufe zu erledigen.Sie können dabei von der Polizei kontrolliert werden.

dpa