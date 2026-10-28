Warum es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Es ereignete sich kurz vor 9.00 Uhr, als ein Zug des privaten Bahnunternehmens Iryo aus bisher unbekannten Gründen zum Stehen kam und ein nachfolgender Zug der staatlichen Gesellschaft Renfe von hinten auffuhr. Zwei Iryo-Wagen und ein Renfe-Waggon entgleisten und stürzten einen Bahndamm hinunter. In beiden Zügen waren nach amtlichen Angaben insgesamt rund 540 Passagiere von Madrid nach Andalusien unterwegs.<BR \/><BR \/>Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen. Am Unglücksort waren Feuerwehrleute sowie Zivilschutzkräfte aus umliegenden Gemeinden im Einsatz. Zudem wurden drei Rettungshubschrauber und mobile Intensivstationen zur Versorgung der Verletzten eingesetzt. Das Innenministerium ordnete zudem den Einsatz der militärischen Nothilfeeinheit UME an. Krankenhäuser riefen zu Blutspenden auf.<BR \/><BR \/>Überlebende schilderten Medien die dramatischen Momente des Unglücks. Jesús Jerónimo saß in einem Waggon des Renfe-Zuges und arbeitete an seinem Laptop. „Ich spürte plötzlich eine heftige Beschleunigung und wurde mit voller Wucht gegen den Vordersitz geschleudert. Menschen flogen durch die Luft“, sagte der 54-Jährige der Zeitung „El País“.<BR \/><BR \/>„Es war brutal“, erzählte Dirk, ein junger Tourist aus dem US-Staat Florida, im RTVE-Interview. „Überall Blut, Schreie. Menschen heulten. Schnell raus hier, habe ich zu meiner Frau gesagt.“ Der Pfarrer von Urda kämpfte im Gespräch mit RTVE mit den Tränen: „Es war erschütternd, sehr, sehr hart. Ich konnte einigen Verletzten helfen, andere Betroffene in den Arm nehmen und ihnen Trost spenden.“ Ein Psychologe, der in Madrid Angehörige möglicher Opfer betreute, sagte im Fernsehen: „Es ist wie in einem Horrorfilm.“<BR \/><BR \/>Nach ersten Ermittlungen könnte menschliches Versagen die Ursache sein, berichtete die Zeitung „El País“. Ein Mitarbeiter des Kontrollzentrums in Madrid habe möglicherweise dem Renfe-Zug irrtümlich grünes Licht gegeben, hieß es. Rafael Escudero, Sprecher der spanischen Eisenbahngewerkschaft, sagte: „Ich sage schon seit langem, dass der Zustand unseres Bahnnetzes nicht angemessen ist.“<BR \/><BR \/>Vor der vorgezogenen Parlamentswahl vom 29. November dauerte es nicht lange, bis Oppositionspolitiker der linken Regierung von Pedro Sánchez die Schuld am Unglück gaben. „Korruption tötet“, die Regierung sei kriminell, sagte etwa der Chef der rechtspopulistischen Partei Vox, Santiago Abascal.<BR \/><BR \/>Ministerpräsident Sánchez zeigte sich auf X „bestürzt über das schwere Zugunglück in Toledo“ und sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. Im ganzen Land wurden Schweigeminuten abgehalten, politische und andere Termine sowie Fußballspiele wurden abgesagt. An Bahnhöfen bildeten sich lange Schlangen, Medien sprachen von Chaos.<BR \/><BR \/>Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich betroffen. Ihr Mitgefühl gelte den Familien und Angehörigen der Opfer, schrieb sie. „Europa trauert heute mit euch.“<BR \/><BR \/>Das Unglück weckt Erinnerungen an die schwere Zugkatastrophe vom Jänner bei Adamuz in Andalusien. Damals war ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug entgleist und mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammengestoßen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.