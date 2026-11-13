<BR \/>Unter einer PP-Regierung fand im Jahr 2017 das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum statt, und danach wurde die Region unter Zwangsverwaltung gestellt. Hingegen ließ sich der aktuelle sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez unter anderem von katalanischen Regionalparteien tolerieren und musste dafür politische Zugeständnisse an Barcelona machen, wo mit Salvador Illa ebenfalls ein sozialistischer Politiker an der Macht ist. So gab es Finanzierungszusagen in Milliardenhöhe etwa für Wohnbau und Forschung und auf EU-Ebene setzte sich die Sánchez-Regierung für die Anerkennung von Katalanisch, Baskisch und Galicisch als Amtssprachen ein. „Wir gehen davon aus, dass sich das bei einem Regierungswechsel ändert“, verlautet aus dem Umfeld der katalanischen Regierung.<BR \/><BR \/>„Es geht bei dieser Wahl um weit mehr als einen normalen Regierungswechsel. Es geht um die Frage, welche Art von Demokratie Spanien in den kommenden Jahren sein will. Fortschritt und weitere Entwicklung oder Rückschritt und den Abbau des Erreichten“, wird betont. So könnte etwa das Katalanische und seine Stellung als gemeinsame Unterrichtssprache in der Region unter Druck kommen. Mit Sorge werden auch mögliche Angriffe auf Rechte anderer marginalisierter Gruppen von Migranten oder Angehörigen sexueller Minderheiten gesehen. Auch der Schutz von Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt könnte geschwächt werden.<h3>\r\nNeue rechtsextreme Partei in Katalonien rief zu Boykott auf<\/h3>Beobachter schließen nicht aus, dass eine rechtsgerichtete Regierung versuchen könnte, die Finanzierung der Autonomiebehörde zu beschränken. Anders als das Baskenland, das eine weitgehende Steuerautonomie hat, ist Katalonien nämlich von Zuweisungen aus Madrid abhängig. 95 Prozent der Steuern werden von der Zentralregierung eingehoben, nur fünf Prozent von jener in Barcelona. Die katalanische Regierung wünscht ebenfalls eine volle Finanzautonomie und hat diesbezüglich schon Grundsatzvereinbarungen mit der linksgerichteten Minderheitsregierung in Madrid geschlossen. Wegen der vorgezogenen Parlamentswahl können diese aber nicht umgesetzt werden.<BR \/><BR \/>In der katalanischen Gesellschaft ist das Thema Unabhängigkeit in den vergangenen Jahren gegenüber sozialen Fragen ins Hintertreffen geraten. Besonders drückend ist etwa das Wohnungsproblem, das auch zu den vorgezogenen Neuwahlen geführt hat. Das Lager der Unabhängigkeitsbefürworter hat auch aufgrund des Zerwürfnisses zwischen den beiden großen Gruppen ERC und Junts einen Dämpfer bekommen, wobei es mit der neuen rechtsgerichteten Separatistenpartei Aliança Catalana einen neuen Mitbewerber gibt. Diese Partei ist das katalanische Gegenstück zu Vox, gibt sich stark migrationsfeindlich und ablehnend gegenüber dem spanischen Zentralstaat, weswegen sie auch zum Boykott der Parlamentswahl aufgerufen hat.