Spanische Luft sorgt für ein ungewöhnlich warmes Jahresende

Im Norden des Landes entlang des Alpenhauptkamms, kommt es am Mittwochabend zu einigen Niederschlägen und die Schneefallgrenze steigt bis auf über 2000 Meter an.In der Nacht auf Donnerstag zieht eine Warmfront über Südtirol, die speziell in den mittleren und höheren Lagen für deutlich mildere Luft und somit einen deutlichen Anstieg der Temperatur sorgt.Die Nullgradgrenze steigt in den darauffolgenden Tagen auf über 3000 Meter an. Dies sei für die Jahreszeit doch sehr ungewöhnlich, betont Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Zum Jahreswechsel erreicht diese Wärmefront dann auch ihren Höhepunkt. Die Nullgradgrenze wird dann sogar bis auf 3500 Meter ansteigen.

