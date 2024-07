Spanischer Tourist in Südafrika von Elefant getötet

Besuchern wird geraten, immer im Auto zu bleiben

Der Spanier war den Angaben zufolge am Sonntag mit seiner Verlobten und 2 weiteren Frauen in einem Privatauto in dem etwa 50.000 Hektar großen Nationalpark unterwegs gewesen. Als sie 4 Elefanten, darunter auch ein Elefantenbaby, erblickten, stieg der Mann aus dem Auto aus und ging auf die Elefanten zu, um Fotos zu machen. „Die Elefanten haben ihn angegriffen und getötet“, sagte der Polizeisprecher Sabata Mokgwabone.Pieter Nel von der Nationalpark- und Tourismusbehörde in der Provinz Nordwest sagte, die Leitkuh der Elefantenherde sei „unruhig“ geworden, als der Mann auf sie zugekommen sei. Es sei „normal“, dass Elefanten „ihre Jungen verteidigen“. „Viele Touristen sind sich der Gefahr nicht bewusst und wissen nicht, wie gefährlich diese Tiere sein können“, fügte er hinzu.Die anderen Insassen des Autos, die alle aus Johannesburg stammen, blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.In Südafrika kommt es immer wieder zu Elefanten-Angriffen. 2021 war ein mutmaßlicher Wilderer im berühmten Krüger-Nationalpark von Elefanten zu Tode getrampelt worden. Besuchern der Parks wird daher geraten, immer im Auto sitzen zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten.