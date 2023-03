Sparkasse: Bei der Behebung für Erdbebenopfer spenden

Sanitäter sind rund um die Uhr im Einsatz

„Die Erdbebenkatastrophe hat ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Es muss sichergestellt werden, dass die lebensrettende Hilfe alle Menschen erreicht, die mit den fürchterlichen Folgen dieser Tragödie zu kämpfen haben. Deshalb haben wir beschlossen, eine Spendenaktion mittels all unserer über 170 Bankomatgeräten zu starten, um die humanitäre Nothilfe der Caritas zu unterstützen“, erklären Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter sowie der Beauftragte Verwalter und Generaldirektor Nicola Calabrò.„Die Möglichkeit, einen Euro zu spenden, wenn man eine Bargeldbehebung am Bankomaten durchführt, ist sicherlich die einfachste Art, einen Obolus zu geben. Die anlässlich der Aktion gesammelte Summe wird dann von der Sparkasse zusätzlich aufgestockt. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden diese Möglichkeit rege in Anspruch nehmen werden.“„Die Caritas-Nothilfe läuft über das internationale Caritas-Netzwerk sowohl in der Türkei als auch in Syrien bereits auf Hochtouren. Es werden Zelte aufgebaut, Notunterkünfte organisiert und an Menschen, die in Autos übernachten Decken und warme Kleidung verteilt. Insbesondere gilt es Kinder, die verletzt und schwer traumatisiert sind und oft Familienangehörige verloren haben, zu schützen und ihnen humanitäre Hilfe zu leisten. Caritas versorgt die Erdbebenopfer mit Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, Kochutensilien und medizinischen Artikeln. Verletzte werden mit Verbandsmaterial und Medikamente gepflegt. Sanitäter sind rund um die Uhr im Einsatz und versuchen selbst entlegene Orte zu erreichen,“ berichten Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer und die Leiterin Globale Verantwortung, Sandra D’Onofrio.Die Spendenaktion läuft unter dem Motto „Erdbeben in der Türkei und Syrien: Gemeinsam können wir helfen“. Alle Kunden der Sparkasse können bei jeder Bankomatbehebung an Geräten der Bank 1 Euro für die Caritas-Nothilfe spenden. Die Sparkasse wird den gesammelten Betrag zusätzlich erhöhen.