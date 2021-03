Spaziergang trotz Corona-Infektion: 2 Männer landen im Innsbrucker Gefängnis

Weil sie trotz positiver Corona-Testergebnisse und eines aufrechten Quarantänebescheides „aus Langeweile“ einen Spaziergang unternahmen, sind 2 Männer im Alter von 31 und 35 Jahren Sonntagabend in Innsbruck letztlich in ihrer Unterkunft festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert worden.