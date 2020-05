speckchallenge erfolgreich abgeschlossen

Als Marende oder auf dem Gourmet Teller, zu Hause oder in den Bergen, der Kreativität waren bei der #speckchallenge keine Grenzen gesetzt. Für jeden Beitrag, der mit #speckchallenge markiert wurde, hat das Südtiroler Speck Konsortium 10 Euro an „Südtirol hilft“ gespendet. An dem Wettbewerb haben zahlreiche Produzenten von Südtiroler Speck und Promis teilgenommen.Durch die vielen Beiträge auf den sozialen Medien ist ein Betrag von 10.000 Euro zusammengekommen. 5 originelle Beiträge wurden vom Südtiroler Speck Konsortium in Zusammenarbeit mit IDM Südtirol ausgewählt. Die Autoren dürfen sich über ein Südtiroler Speck-Paket freuen. Die Beiträge werden am Dienstag auf dem Instagram-Profil @speckaltoadige veröffentlicht.Das Südtiroler Speck Konsortium bedankt sich bei allen Teilnehmern, sowie allen Partnern der Spendenaktion.

stol