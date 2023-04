Speikboden: Felsbrocken kracht auf Talstation nieder – Pub nur um 5 Meter verfehlt

Kurz nach 10 Uhr wurde die Feuerwehr Sand in Taufers alarmiert, da sich oberhalb der Talstation Speikboden ein großer Felsbrocken gelöst hat und auf die Ahrntalerstraße gerollt ist.Der Felsbrocken hat dabei nur knapp die geparkten Autos verfehlt. Auch das bekannte Pub „Ahris“ ist vom Felsbrocken nur um 5 Meter verfehlt worden.Der Felsbrocken ist mindestens mannshoch. Die Feuerwehr Sand in Taufers ist derzeit vor Ort.Scheinbar liegt am Hand noch ein große Felsbrocken, der nun gesichert und weggebracht werden muss, damit er nicht ebenfalls auf die Talstation niederkracht.Im Einsatz stehen die Feuerwehr von Sand in Taufers, der Straßendienst, die Carabinieri sowie ein Baggerunternehmen.