Speikboden: Schwerverletzter liegt mehrere Stunden im Auto

Foto: © FFW Sand in Tauers

Kurz vor 6 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Sand in Taufers zu einem Einsatz gerufen: Auf der Bergstraße Richtung Speikboden hatte sich ein Unfall ereignet.Eine Passantin, die mit ihrem E-Bike vorbeifuhr, hatte dort einen verunfallten Pkw gefunden. Wie sich herausstellte, war der einheimische Fahrer mit seinem Pkw schon am Freitagabend von der Straße abgekommen und lag seit mehreren Stunden unbemerkt schwer verletzt im Auto.Der Mann wurde von der Feuerwehr Sand in Taufers in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Sand in Taufers und dem Weißen Kreuz Ahrntal geborgen und an die Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers Aiut Alpin übergeben, die ihn schließlich ins Krankenhaus nach Bozen brachten.Anschließend wurde der PKW noch von einer Privatfirma mittels Kran geborgen.Im Einsatz standen die Feuerwehr Sand in Taufers, die Bergrettung Sand in Taufers, das Weiße Kreuz Ahrntal und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin.