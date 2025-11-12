<BR \/> Wer in der Nacht auf Mittwoch entweder sehr spät oder sehr früh unterwegs war, konnte ein seltenes Naturphänomen erleben: Über Südtirol zeigten sich in den frühen Morgenstunden Polarlichter. Bereits Anfang des Jahres erhellten diese den Nachthimmel <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wieder-erstrahlt-der-himmel-suedtirols" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237185_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zwischen etwa <b>3.00<\/b> und <b>5.00 Uhr<\/b> erreichte die geomagnetische Aktivität ihren Höhepunkt, so schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X. <BR \/><BR \/>Auf den Webcams zahlreicher Bergstationen und Aussichtspunkte – von der Seiser Alm bis nach Ritten – war das Schauspiel besonders deutlich zu sehen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237188_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Astrofans dürfen sich freuen: Laut ersten Prognosen könnte die magnetische Aktivität auch in der kommenden Nacht erneut zunehmen – und damit eine weitere Chance bieten, das außergewöhnliche Himmelsschauspiel über Südtirol zu bestaunen.