Spektakuläre neue Aussichtsplattform in New York eröffnet

Die Ticketpreise starten bei rund 40 Dollar (etwa 35 Euro), für den Besuch muss eine Corona-Impfung nachgewiesen werden. Der insgesamt 427 Meter hohe Büroturm „One Vanderbilt“ wurde im vergangenen Jahr für mehr als drei Milliarden Dollar Baukosten fertiggestellt.Die Millionenmetropole New York hat bereits mehrere spektakuläre Aussichtsplattformen: Auf dem Empire State Building, „One World Observatory“ auf dem One World Trade Center, „Top of the Rock“ auf dem Rockefeller Center und „The Edge“ im Stadtviertel Hudson Yards im Westen von Manhattan.

apa