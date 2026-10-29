Was sich kürzlich zwischen dem Fassatal und Deutschnofen abgespielt hat, klingt wie eine Szene aus einem Actionfilm. In Canazei flüchtete ein junger Mann vor den Carabinieri, indem er ein ungewöhnliches Fahrmanöver durchführte und anschließend mit hoher Geschwindigkeit davonraste. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. <BR \/><BR \/>Anstatt aufzugeben, versuchte der Lenker, der mit einer über den Kopf gezogenen Kapuze am Steuer saß, die Einsatzkräfte weiter abzuhängen, sodass mehrere Streifen entlang des Weges eingesetzt werden mussten. Zunächst vergeblich, denn sogar eine Straßensperre, die in Moena errichtet wurde, konnte den Autofahrer nicht aufhalten. Er raste mit voller Geschwindigkeit durch die Abgrenzungen und fuhr dabei beinahe die Beamten an, die erst im letzten Moment zurückweichen konnten. <BR \/><BR \/>Im Gemeindegebiet von Deutschnofen fand die Verfolgungsjagd nach rund 30 Minuten schließlich doch ein Ende. Mit Unterstützung des Landeskommandos Bozen gelang es den Carabinieri, den unter Alkoholeinfluss stehenden Mann zu stoppen. Er wurde festgenommen und bis zum Prozess im Schnellverfahren in den Hausarrest überstellt.