Spektakuläre Wende in Cold Case in Spanien – Tote ist Evi Rauter aus Lana Spektakuläre Wende in Cold Case in Spanien – Tote ist Evi Rauter aus Lana

Am 3. September 1990 verschwand Evi Rauter (19) aus Lana spurlos aus der Studentenwohnung ihrer Schwester Christine in Florenz. Bereits einen Tag später wurde sie erhängt an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich aufgefunden. Nur: Keiner stellte eine Verbindung zwischen den beiden Fällen her; die Leiche konnte nicht identifiziert werden. Jetzt, 32 Jahre später, kam die spektakuläre Wende – sie ist dem Zufall zu verdanken. Allerdings bleibt eine große Frage offen: War es überhaupt Suizid? + von Ulrike Huber