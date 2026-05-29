In Eppan kam es zu einem spektakulären Einbruch in ein großes Fahrradgeschäft. In der Nacht auf Montag verschaffte sich eine Tätergruppe gewaltsam Zutritt, indem sie mit einem Lieferwagen rückwärts gegen die gläserne Eingangstür prallte. Dieses Vorgehen ist auf Aufzeichnungen der Videoüberwachung klar zu erkennen. <BR \/><BR \/>„Die Aufnahmen zeigen den Einbruch vom Sonntag. Wir veröffentlichen sie bewusst, weil solche Vorfälle leider schneller passieren können, als man denkt,“ heißt es seitens von Sanvit in einem Post in den Sozialen Medien.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318062_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Innerhalb kürzester Zeit – laut Angaben der Geschäftsinhaber in etwa einer Minute – gelang es den Einbrechern, insgesamt sieben Fahrräder zu entwenden. Der entstandene Schaden ist beträchtlich: Der Wert der gestohlenen Räder wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.<BR \/><BR \/>Die Täter traten vermummt auf. Sie waren vollständig in dunkler Kleidung gekleidet und hatten ihre Gesichter mit Kapuzen sowie Schirmkappen weitgehend verdeckt.