Ein aufsehenerregender Raubüberfall hat sich am frühen Montagmorgen auf der Autobahn A14 in den Abruzzen ereignet. Unbekannte Täter brachten den Verkehr zwischen Ortona und Pescara mit quer gestellten Fahrzeugen zum Stillstand und überfielen einen Geldtransporter in einer blitzschnellen Aktion.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Behörden setzten die Täter Rauchbomben ein, verteilten sogenannte Krähenfüße – spitze Eisenstifte – auf der Fahrbahn und feuerten Schüsse auf das gepanzerte Fahrzeug ab. Während sich der Fahrer und mehrere Wachmänner noch im Inneren des Transporters befanden, zündeten die Angreifer einen Sprengsatz, um den Wagen und den Tresor zu öffnen.<BR \/><BR \/>Anschließend flüchteten die Täter mit einer Beute von rund 400.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Zwei Personen erlitten jedoch Rauchvergiftungen und wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt.<BR \/><BR \/>Der betroffene Autobahnabschnitt musste zeitweise vollständig gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein. Wie viele Täter an dem Überfall beteiligt waren, war zunächst unklar. Laut der Nachrichtenagentur ANSA sollen die Räuber mit hochmotorisierten Fahrzeugen unterwegs gewesen sein.