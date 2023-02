Spektakulärer Unfall auf der Jaufenstraße endet glimpflich

Foto: © FFW Zenoberg

Um kurz vor 1 Uhr in der Nacht wurde Alarm geschlagen: Auf der Jaufenstraße hat sich ein Pkw überschlagen.Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Unfallstelle bei der Einfahrt der Handwerkerzone Zenoberg hatte sich die Person, die am Lenkrad des Autos gesessen hatte, bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit.Während der Wagen stark beschädigt war, hatte sich der Fahrzeuglenker nur leicht verletzt. Er wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuz zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.Mit Hilfe des Kranwagen der Freiwilligen Feuerwehr Meran konnten die Wehrleute den Freiwilligen Feuerwehren von Zenoberg und Tirol das Auto aufgestellt und vom Abschleppdienst abtransportieren lassen.Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.