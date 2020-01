Spektakulärer Unfall bei Kufstein: Engländer hat Glück

In Langkampfen bei Kustein in Nordtirol ist am Samstag ein englischer Autofahrer schwer verunglückt. Laut einem Bericht von ORF Tirol kam der Mann mit seinem Mietauto von der Inntalautobahn ab und prallte im Straßengraben gegen mehrere Bäume. Am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer selbst trug nur leichte Verletzungen davon.