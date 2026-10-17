Zu dem Unfall kam es gegen 18 Uhr an der Kreuzung Wielenberg. Ein Pkw prallte aus bislang unbekannter Ursache gegen die Leitplanke, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Dabei kollidierte das Fahrzeug auch mit einem weiteren Pkw.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374123_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach ersten Informationen handelt es sich bei beiden nicht um Einheimische.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374126_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Percha rückte umgehend aus und sicherte die Unfallstelle ab. Das Weiße Kreuz Bruneck übernahm die Erstversorgung der Verletzten und brachte sie anschließend zur weiteren medizinischen Kontrolle ins Krankenhaus.<BR \/><BR \/>Nach der Versorgung der Verletzten kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Bergung der Unfallfahrzeuge. Der Abschleppdienst übernahm schließlich den Abtransport der beschädigten Pkw. Die Straßenpolizei führte die Unfallerhebungen durch.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfall-bei-percha-pustertaler-staatsstrasse-komplett-gesperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie bereits berichtet<\/a>, musste die Pustertaler Staatsstraße bei Percha aufgrund des Unfalls vorübergehend gesperrt werden. Die Sperre konnte inzwischen aufgehoben werden. Die Staus, die zeitweise in beiden Fahrtrichtungen bis zu zwei Kilometer lang waren, lösen sich langsam auf.