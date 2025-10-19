<BR \/><BR \/><BR \/>Gegen 17.50 Uhr war es zum Unfall gekommen. In Unterplanitzing war ein Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen. <BR \/><BR \/>An der Stelle kreuzt die Straße einen Weg, der eine Böschung hinaufführt. Zwischen Weg und Straße erhebt sich eine kleine Kuppe in der Erde: Wie die Spuren auf den Bildern zeigen, dürfte der Pkw über diese Kuppe gefahren sein. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227819_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Durch die Geschwindigkeit des Wagens dürfte das Fahrzeug wortwörtlich abgehoben haben und landete schließlich in den Obstwiesen oberhalb der Straße. <BR \/><BR \/>Weil das Auto zwischen den Bäumen und einem Zaun zum Stehen kam, mussten die angerückten Freiwilligen Feuerwehren Unterplanitzing und Oberplanitzing das Kranfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael Eppan anfordern. <BR \/><BR \/>Der Pkw wurde geborgen – der Lenker zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu.